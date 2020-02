Un jeu de tir à la première personne Eve Online est la plus grande folie du PCC

Dans la série de comédie de science-fiction bien-aimée The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, un homme du nom de Trin Tragula invente une machine pour donner à l’utilisateur un véritable sens de la perspective. Il le fait en leur montrant un aperçu de l’univers entier, puis en marquant la position de l’utilisateur avec un petit signe qui dit «vous êtes ici».

L’idée d’un FPS Eve Online a le même attrait durable. L’univers Eve est énorme et aussi proche du réel que les mondes virtuels – les joueurs façonnent son économie et son paysage politique et le dominent militairement avec des flottes de navires méticuleusement organisés. Voir ce monde depuis le sol, de manière accessible – pour pouvoir l’influencer un tout petit peu et ressentir son influence sur vous – serait irrésistible.

C’est aussi un défi monumental dans le design et la technologie; celui avec lequel le développeur Eve CCP lutte sous diverses formes à travers le monde depuis plus de dix ans.

Au début, le jeu s’appelait Dust 514. Le fait qu’il s’agissait d’un jeu de tir uniquement sur PS3 vous donne une idée de la date à laquelle il a été annoncé – une décennie en temps réel et un siècle dans le développement de jeux. CCP est allé grand sur la connexion entre ses deux jeux: les joueurs de Dust 514 pourraient faire du bruit dans Eve Online en prenant le contrôle des planètes pour de puissantes sociétés créées par les utilisateurs, et les joueurs d’Eve Online pourraient aider leur chemin vers la victoire en bombardant les cartes Dust depuis l’orbite . L’idée de tirer un faisceau d’un jeu à un autre était une perspective sauvage et étonnante, et elle l’est toujours.

Mais même le méta-jeu le plus fascinant ne remplace pas la joie instantanée d’un grand tireur, et Dust manquait là où cela importait. Il est sorti quelques mois seulement avant Battlefield 4, et CCP ne pouvait pas rivaliser avec DICE sur le coup de poing de ses canons ou sur la fluidité de ses cartes. La plupart des joueurs d’Eve Online, fermement enracinés sur PC, n’ont pas réussi à exploiter les nouvelles possibilités, et les frappes orbitales sont devenues rares comme des crottes de licorne.

Lorsque le studio du développeur de Shanghai a tenté de porter Dust sur PC, ils ont découvert que la seule chose qui le distinguait des autres tireurs – le code derrière ses paysages dynamiques et sa connexion avec Eve – l’avait tué. Le jeu était trop éloigné de Unreal Engine 3 pour être optimisé ou mis à jour, et le projet a été abandonné. Une fois la PS4 décollée, Dust était condamné.

Le PCC a tiré les leçons de Dust, mais les a peut-être trop prises à cœur. Son successeur, Project Nova, s’est concentré sur les bases – le jeu de tir dans les arènes serrées avec des armes lourdes. Mais la version que j’ai jouée lors d’une Eve Fanfest festive il y a quelques années, juste en bas du siège du PCC à Reykjavik, ne trahissait aucun sens d’un monde au-delà de ses couloirs. Déconnecté du rêve d’un univers Eve connecté, il était simplement terne – un autre jeu de tir à mort sans aucune raison claire d’exister.

«Si nous continuons le projet, en faisons un produit et commençons à le soutenir avec toutes les ressources du PCC, alors il devient un jeu [with] une longue queue, des extensions, des connexions Eve et toutes ces choses », me disait alors le directeur principal Snorri Árnason. “Mais d’abord, nous voulons entendre,” je me suis amusé. “”

Malheureusement, le PCC a entendu le contraire. Un alpha prévu a été annulé, et l’histoire aurait probablement dû s’arrêter là. Au lieu de cela, le développeur s’est accroché à son rêve, annonçant une nouvelle Eve FPS en préparation dans son studio de Londres la semaine dernière.

“Nous continuons à développer notre concept de jeu de tir multijoueur de science-fiction, en le faisant activement évoluer au-delà de la portée d’origine de ce qui était auparavant le nom de code Project Nova”, a déclaré le chef du PR George Kelion dans un communiqué. «Nous restons déterminés à offrir une expérience de jeu solide et orientée vers l’action avec des visuels stellaires.»

Ce n’est pas comme si le PCC était incapable de faire une action solide comme le roc. Les fans de VR vous diront qu’Eve: Valkyrie est une simulation de combat de chiens avec un incroyable sens du cinéma. Le Sparc peu connu, quant à lui, a fait du lancer de disque de Tron une réalité passionnante. Je garderai toujours le souvenir de mes sessions Fanfest avec lui, esquivant, plongeant et raillant des adversaires en mouvement du corps entier.

Mais comme la petite taille de la niche de VR est devenue claire en 2017, CCP a fermé les deux bureaux responsables de ces jeux, à Newcastle et Atlanta. Le nouveau studio londonien derrière la prochaine itération de l’Eve FPS n’est pas prouvé, ce qui rend la qualité de sa sortie difficile à prévoir.

Dans The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, le Total Perspective Vortex finit par tuer ceux qui y sont soumis. La véritable portée de l’univers s’avère trop vaste pour être comprise et la machine est réutilisée comme un instrument de torture. Peut-être que le Eve FPS est également une idée merveilleuse avec une portée qui dépasse simplement notre capacité à concevoir ou à apprécier correctement.