Un jeu d’horreur pariera sur des graphismes photoréalistes sur PlayStation 5

Bien que les designs abstraits et les mondes fantastiques continuent de dominer dans les jeux vidéo, puisque les possibilités technologiques le permettent, certains ont opté pour un style réaliste qui reflète, dans la mesure du possible, une expérience visuelle très proche de la réalité. Les débuts des nouvelles consoles ne sont pas étrangers à cette tendance et un studio indépendant est très enthousiasmé par ce qu’il peut faire avec PlayStation 5 pour son jeu d’horreur.

Le studio italien LKA, responsable du prochain jeu d’horreur Martha is Dead, est l’un des plus excités par les possibilités qu’offre la PS5 en termes de développement et notamment de création de propositions photoréalistes, ceci selon Luca Dalco. Selon le chef du studio indépendant, le travail effectué avec le kit de développement PS5 les a motivés à cibler les graphismes photoréalistes, ce qui a été possible grâce à la puissance accrue du matériel et à ses capacités en termes d’utilisation. lancer de rayons.

De même, Dalco a souligné que les possibilités de développement ouvertes par le nouveau matériel permettront à l’équipe de réaliser les plans qu’ils ont pour Martha is Dead en termes de visuels: “notre studio a parcouru un long chemin depuis 4 ans et Martha Is Dead se battra pour photoréalisme. Nous sommes ravis du matériel de nouvelle génération qui nous aidera à apporter notre vision aux joueurs. “

