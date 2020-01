Un jeu d’oie sans titre pourrait obtenir un ensemble officiel de Lego

Le programme Lego Ideas permet aux constructeurs amateurs de soumettre leurs créations pour examen en tant que produits Lego officiels. L’un des projets les plus populaires du programme en ce moment est basé sur l’un des jeux vidéo les plus populaires de 2019, That F *** ing Goose.

Voici comment fonctionne Lego Ideas. Les constructeurs soumettent leurs créations au site Web. Les fans de Lego parcourent les projets soumis, votant pour ceux qu’ils aimeraient voir transformés en véritables décors. Lorsqu’un projet gagne 10 000 supporters, le conseil d’idées Lego le considère pour la production. Atteindre 10 000 n’est pas une garantie qu’un projet sera réalisé — des éléments tels que l’octroi de licences, la commercialisation et l’aspect pratique sont pris en compte. Mais atteindre le but est une belle première étape.

Le projet Untitled Goose Game soumis par un utilisateur de Lego Ideas, Fellow Player, a déjà plus de 2000 votes, et il n’est sur le site que depuis quelques jours.

C’est très rapide pour un projet Lego Ideas, mais c’est logique. Untitled Goose Game est l’un des jeux les plus appréciés de 2019. La construction est une charmante petite reconstitution de l’emplacement du jardin du jeu, avec le jardinier, plusieurs chapeaux, la remise, les arroseurs, la confiture, etc. Lego a également sélectionné le projet en tant que choix du personnel, en le promouvant sur les médias sociaux, ce qui augure bien du potentiel du projet.

Si tout se passe bien, qui sait? Nous pourrions avoir un jeu officiel de jeu d’oie sans titre sans titre d’ici la fin de l’année, avec une véritable oie au lieu d’une mouette peinte en blanc.

