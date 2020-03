Un jeu entier de Call of Duty Warzone est filtré!

Après des centaines de fuites, Appel du devoir finement révélé officiellement Warzone, sa version à sens unique Battle Royale Pour ce jeu de tir populaire. Mais cela ne signifie pas qu’ils sont déjà à l’abri des fuites, car un YouTuber a réussi à capturer un jeu entier de Warzone et ici vous pouvez le voir.

Warzone C’est tout ce que vous pouvez attendre de votre Battle Royale, empruntant certains éléments à d’autres titres tels que Fortnite et PUBG, mais bien sûr, avec la touche de CoD qui sera sans aucun doute la plus grande attraction pour les joueurs. Mieux encore, ce nouveau mode arrivera gratuitement pour tous les utilisateurs, et vous pourrez en profiter avec vos amis sur d’autres plateformes.

Lors de son lancement, il est prévu que jusqu’à 150 joueurs puissent participer aux jeux, mais ce chiffre pourrait passer à 200. De plus, il y aura trois modes de jeu supplémentaires pour ceux qui préfèrent jouer seuls, en duo ou même en trios. Warzone débutera demain, le 10 mars, Xbox One, PS4 et PC.

Source: Mr. Ghost Gaming

