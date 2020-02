Un jeu mexicain est nominé pour les Quirino Animation Awards 2020

Il est toujours agréable de voir la croissance de l’industrie du jeu vidéo au Mexique et peu à peu les propositions qui sont développées dans notre pays donnent de quoi parler à l’international pour la reconnaissance des critiques et la grande réponse du marché. A cette occasion, il y a de très bonnes nouvelles pour la scène mexicaine car le Metroidvania G.R.E.E.N. The Life Algorithm est nominé dans une catégorie des Ibéro-American Animation Quirino Awards 2020.

Les organisateurs des prix ibéro-américains d’animation Quirino 2020 ont présenté les nominés officiels pour les différentes catégories de cette édition, qui se déroulera du 16 au 18 avril à Tenerife, en Espagne, et la scène mexicaine a reçu avec joie la nouvelle que VERT The Life Algorithm représente les créatifs de notre pays avec leur nomination pour la meilleure animation ibéro-américaine de jeux vidéo. Cette catégorie pourrait offrir une reconnaissance très importante pour le travail de Marcos Vazquez Martinez et de l’équipe de Pi Games Station, qui a pu voir un grand lancement couronné qui a été reconnu par les critiques.

Comme vous pouvez le voir, G.R.E.E.N. L’algorithme de vie vous concurrence pour vous avec de grandes livraisons indépendantes comme GREY, Arise: A Simple Story et Very Little Nightmares. Il est à noter que ces nominés ne resteront pas tels quels, car demain il n’en restera plus que 3 et nous espérons que la métroidvanie mexicaine est dans le troisième finaliste pour se rapprocher du prix latino-américain.

