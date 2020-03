Un jeu trippy où vous résolvez des énigmes avec perspective

Je ne prends pas de drogues, donc je ne suis pas sur le point de faire des déclarations audacieuses sur les propriétés psychotropes d’Infini, un nouveau jeu de puzzle demain sur Steam du développeur Barnaque. Mais le jeu est grotesque, réfléchi, écrasant et tout à fait plus trippant que tout autre jeu que j’ai connu.

Infini raconte l’histoire de Hope, un être perdu dans l’espace infini d’Infinity après y avoir été emprisonné par une entité à tête de fusil appelée War. En chemin, Hope rencontre plusieurs personnages sympathiques aux noms abstraits similaires. La poésie est un chien multicolore enclin à aller au néon tout en récitant son homonyme. La paix est un chaman à trois yeux. La mémoire est un éléphant qui entretient un cimetière qui affiche des souvenirs. Le temps est un ours recouvert de pierres précieuses avec un gros rocher pour une tête.

La tâche principale d’Infini consiste à résoudre des énigmes en utilisant la capacité de Hope à s’enrouler autour de l’écran. Si Hope quitte la vue du joueur depuis la droite, il réapparaîtra en venant de la gauche. Montez assez loin et Hope apparaît en bas de l’écran. Comme Hope tombe constamment, cela leur permet de contourner les murs et autres obstacles qui ne peuvent pas être traités directement.

Le multivers de labyrinthes d’Infini présente également une physique différente selon le niveau et le moment où il a eu lieu dans la vie de Hope. Dans l’un, Hope peut avoir des ailes pour voler vers le haut. Dans un autre, le joueur doit compter sur le gel en place pour éviter les obstacles. L’espoir peut changer la perspective en effectuant un zoom arrière, en occupant davantage la scène et en supprimant les obstacles lorsqu’ils se déplacent hors écran. Ce changement de perspective s’étend finalement à se déplacer à travers différents plans d’existence, obligeant le joueur à regarder l’arrière-plan et le premier plan pour la solution.

C’étaient des mécanismes difficiles pour envelopper ma tête. Je me suis souvent retrouvé à frapper une barrière dans le niveau sélectionné, à regarder Hope comme ils tombaient. Mais je n’ai jamais perdu Hope. Ils étaient toujours là, attendant que je comprenne la scène sur laquelle j’étais coincé. Plus que de vouloir terminer le niveau, je voulais aussi voir la prochaine cinématique et explorer davantage le monde de Hope. Les puzzles ont fourni une forme de plaisir étrange qui m’a permis de m’investir dans un genre que je n’aime pas normalement.

L’espoir est certainement difficile à trouver dans le monde réel, mais Infini ne touche jamais directement à ces sujets. Il s’appuie sur l’allégorie pour explorer les thèmes de la méditation, de l’épanouissement personnel et de la communauté dans un monde de violence, qui a résonné avec moi à un niveau personnel. Infini est un monument perdu et retrouvé de l’introspection, ses visuels bizarres ressemblent plus au contenu aléatoire d’une benne à ordures qu’à un jeu vidéo. J’ai cogné ma tête contre ses murs et j’ai trouvé quelque chose de beau.

