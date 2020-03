Un jeu vidéo aide les chercheurs à lutter contre le coronavirus

Pendant des années, les jeux vidéo font partie des processus scientifiques car ils permettent de réaliser des simulations et servent même de formation pour que les chirurgiens puissent effectuer une intervention sans la moindre erreur. Maintenant que le monde est déchiré entre l’urgence provoquée par le coronavirus, les jeux vidéo ont refait surface grâce à un projet de recherche.

Un rapport de Kotaku a révélé que le projet se déroulait à l’Université de Washington à Seattle autour de la recherche sur le coronavirus. Selon les informations, un groupe de chercheurs utilise le jeu en ligne Foldit, développé par le département de biochimie de la même université et lancé en 2008, qui propose une série de puzzles inspirés par la formation de structures protéiques.

À quoi sert Foldit dans ce cas?

Au cas où vous ne le sauriez pas, le coronavirus (COVID-19) appartient à une famille de virus déjà connus et avec des recherches antérieures, bien que cette variante présente de nouveaux éléments. C’est là que Foldit entre en scène, car l’un de ses puzzles tourne autour des différents types de coronavirus et de la protéine en forme de pointe qui se démarque en eux. En ce sens, le jeu vidéo est utilisé pour essayer de proposer des modèles qui permettent d’utiliser une protéine qui se lie au pic de COVID-19 et bloque l’interaction avec les cellules humaines.

Fait intéressant, Foldit a une communauté qui compte des milliers de joueurs et les chercheurs prêtent attention aux différentes façons dont ils ont résolu les énigmes parce que, selon les scientifiques, leurs performances ne sont pas comparables à celles de l’ordinateur et nous permettent de voir et analyser des situations réelles qui pourraient peut-être trouver la clé de la lutte contre la maladie.

