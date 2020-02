Un jeune de 17 ans bat le record du monde de Tetris et fascine

Joseph Saelee, un jeune de 17 ans a d’abord atteint le niveau 34 de Tetris – dans sa version classique pour NES, sortie en 1989 – battant un nouveau record.

Saelee est l’actuel champion du monde de Championnat du monde classique de Tetris (CTWC) qui a débuté en 2010 lors de l’enregistrement du documentaire Ecstasy of Order: The Tetris Masters pour déterminer qui était le meilleur joueur du jeu vidéo.

Le joueur a fait un total de 284 lignes, jamais atteint auparavant dans cette version du jeu et atteint un point tel qu’une erreur commence à montrer par erreur le niveau actuel auquel il se trouve, peut-être parce que les développeurs n’ont pas calculé que quelqu’un serait pouvoir y arriver.

Il convient de noter que le record a été atteint avec une NDA, commande et jeu original, une partie de l’importance de ces réalisations, comme vous pouvez le voir dans la vidéo.

Tetris est l’un des jeux vidéo les plus populaires de l’histoire, créé en 1984 par Alexey Pajitnov, chercheur en intelligence artificielle qui a travaillé pour Académie russe des sciences dans la division informatique. L’objectif était de tester les capacités d’un nouveau matériel.

Compte tenu de la popularité du jeu parmi ses collègues, ils l’ont porté sur PC et l’ont appelé Tetris, une contraction de tetromino et de tennis. Il est devenu populaire à Moscou, a atteint Budapest, où encore plus de versions et de variations ont été faites, les éditeurs de jeux vidéo souhaitant acheter des droits de distribution pour les marchés internationaux et différentes plates-formes.

Tetris est également venu Atari et la Atari ST en 1987 et même pour la Apple II et la Famicom (prédécesseur de Nintendo) au Japon. Mais c’est en 1988 qu’il a lancé pour le NDA que le jeu vidéo a vraiment explosé en popularité

