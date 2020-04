Un joueur de Final Fantasy XIV décédé d’un coronavirus honoré

La pandémie de coronavirus représente un risque pour tous et bien qu’il existe des secteurs plus vulnérables, cela ne signifie pas que les groupes existent sans danger. Malheureusement, au fil du temps, les décès dus à la maladie augmentent et il y a des cas qui parviennent à transcender dans les médias, comme celui d’un joueur de Final Fantasy XIV qui a perdu la vie à cause de cette maladie et que ses amis ont décidé d’honorer dans le MMORPG.

Un article de Daniel Ahmad, l’analyste renommé de Niko Partners, a partagé un beau détail que les amis d’un joueur de Final Fantasy XIV décédé d’un coronavirus avaient. Selon les informations, après avoir confirmé le décès, les amis de cet utilisateur ont décidé d’honorer sa mémoire et toutes les aventures vécues dans le MMORPG de Square Enix en organisant des funérailles qui ont eu lieu dans le jeu.

Comme vous le verrez ci-dessous, les joueurs ont organisé une marche funéraire qui a parcouru différentes étapes de Final Fantasy XIV, avec les personnages vêtus de noir en deuil et avec des parapluies bleus pour se distinguer dans le jeu. Au fur et à mesure que la procession progressait, plus de joueurs se sont joints jusqu’à ce qu’ils atteignent une zone de rivière avec un arbre qui se détache dans sa partie centrale, où ils ont arrêté leur chemin et gardé un moment de silence en l’honneur de leur ami.

Puissance des jeux vidéo:

Un joueur de Final Fantasy XIV est récemment décédé en raison de COVID-19.

Des amis ont organisé une marche funéraire et commémorative dans le jeu, à laquelle ont assisté des centaines de joueurs, pour honorer la mémoire de leur ami.https: //t.co/qqEpwctS2S pic.twitter.com/rnhY76lCFh

– Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 14 avril 2020

Malheureusement, ce n’est pas la seule mort due à un coronavirus lié aux jeux vidéo, comme la mort de Rick May, un acteur qui a exprimé des personnages de Star Fox 64 et Team Fortress 2, a récemment été confirmée.

Restez ici à LEVEL UP.

Source

.