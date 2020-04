Un joueur de Fire Pro décède dans un accident de voiture

La scène compétitive de Free Fire est en deuil. Thiago Henrique, un joueur brésilien qui s’est distingué par son talent dans Free Fire, est décédé dans un accident de voiture.

La nouvelle de la mort d’Henrique a été révélée par Vivo Keyd, dont il faisait partie. Dans un message, l’organisation a pleuré la mort de cet homme de 21 ans et l’a remercié pour tout son dévouement, son talent et ses efforts.

L’accident se serait produit à Pernambuco, l’État d’origine de Thiago. Cela étant dit, il n’y a aucune confirmation de cette information.

C’est avec un profond regret et de la tristesse, ou Vivo Keyd informe et regrette ou meurt de notre athlète Free Fire, Thiago Henrique Fontes Gouveia. Thiago est décédé tôt le matin du 1er avril dans un accident de voiture. pic.twitter.com/5fjenn8bvJ

Qui était Thiago Henrique?

Si vous ne suivez pas la scène compétitive de Free Fire, nous vous disons que Henrique était un talentueux joueur de Free Fire qui s’est démarqué sur Vivo Keyd. Avec ses collègues, il a atteint la deuxième place lors de la première saison de la Free Fire League 2020 au Brésil.

Cette saison en tant que professionnel du Free Fire, Henrique a récolté 1 457 points et 2 Booyah en finale. Cela dit, ce qui précède était insuffisant puisque Team Liquid a pris la première place de l’événement.

Il convient de mentionner qu’avant de rejoindre Vivo Keyd, Henrique était membre de DIEU. En cela, cette équipe a obtenu la quatrième place lors de la troisième saison de la Free Fire Pro League Brésil 2019.

Chez LEVEL UP, nous regrettons la mort d’Henrique et nous lui souhaitons la paix pour son dernier repos. Nous adressons également nos condoléances à la famille et aux proches d’Henrique.

