Un joueur de Fortnite a été oublié par le bus de combat

Nous savons que dans le bus traditionnel Fortnite: Battle Royale, tout est parti et camaraderie jusqu’au moment où il passe sur la carte, ce qui indique qu’il est temps de se jeter dans le vide et de commencer la bataille rangée. Cependant, de temps en temps, les bugs font leur chose et des choses étranges se produisent, comme ce qui est arrivé à un joueur qui regardait le bus au démarrage et se levait.

Un rapport de Fortnite Intel a révélé le cas d’un joueur de Fortnite: Battle Royale qui a été abandonné par le bus quelques instants avant de commencer une partie dans Team Rumble. L’utilisateur a posté sa triste expérience sur reddit où il a montré la vidéo avec les preuves montrant comment le transport officiel Fortnite a commencé et s’est levé le laissant seul au milieu de la tempête, ce qui a signifié une mort instantanée.

Bien qu’il n’ait pas partagé ce qui s’est passé ensuite, très probablement, cela est réapparu sur la carte car ce qui s’est passé avec le bus était évidemment un bug. Cependant, cette affaire a permis à certains membres de la communauté Fortnite: Battle Royale de signaler les bogues les plus fréquents dans le jeu Epic Games.

Fortnite: Battle Royale est disponible sur PS4, Xbox One, Switch, PC et appareils mobiles. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au titre à succès d’Epic, telles que les détails sur la présence de Deadpool, qui pourraient aller au-delà d’être un simple skin.

