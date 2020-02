Un joueur de la FIFA interdit de cracher sur le logo EA

Et pour d’autres raisons, selon Electronic Arts.

EA a interdit le compte FIFA de Kurt Fenech, un joueur professionnel et streamer des compétitions FIFA 20.

Selon l’interdiction, il n’est plus autorisé à accéder aux modes en ligne dans les jeux EA.

La société avait auparavant interdit Fenech des compétitions FIFA 20 en raison de ce qu’elle considérait comme un comportement offensant, mais elle a maintenant étendu l’interdiction à tous ses jeux. Il est dit que la dernière goutte était qu’il crachait sur le logo EA lors d’un flux, comme le rapporte Eurogamer Poland.

EA a également accusé Fenech de publier «des messages et des vidéos abusifs et menaçants sur les employés d’EA» et ses concurrents, et «d’encourager les autres à faire de même».

Un message important concernant le joueur FIFA Kurt0411. pic.twitter.com/RcHu1hMCup

– Electronic Arts (@EA) 24 février 2020

Dans le passé, il a critiqué la société sur ses canaux de joueurs trompeurs et d’autres griefs.

En ce qui concerne son interdiction permanente, Fenech déclare pour sa part qu’il “n’a jamais rien dit” qu’il n’aurait pas dû et a accusé la société d’avoir tenté de fermer ses chaînes Twitter et YouTube.

Incroyablement trucs honnêtement … me bannir de leurs événements esports ne suffisait pas, essayer de faire interdire mes chaînes Twitch et YouTube ne suffisait pas, ils ont maintenant fermé mon compte 10 ans plus Fut Founder. Pas de mots pic.twitter.com/EqAVWprTI5

– Kurt (@ Kurt0411Fifa) 24 février 2020

En fin de compte, je n’ai jamais rien dit que je ne devrais pas avoir. C’est juste plus profond qu’on ne le pense. Ils ne voulaient pas que je participe à des événements parce qu’ils avaient peur que je les gagne, maintenant je suis le deuxième plus grand streamer de leur jeu et ils ont peur que je dépasse leur golden boy

– Kurt (@ Kurt0411Fifa) 24 février 2020