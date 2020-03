Un joueur de la NBA découvre que la saison a été suspendue alors qu’il jouait sur Twitch

Photo: Christian Petersen (.)

Devin Booker, l’étoile vedette des Phoenix Suns, est à peu près tous les fans de basket-ball ce soir, avec sa réponse “Qu’est-ce qui se passe, mon frère” aux nouvelles que la saison de la NBA a été suspendue.

Plus tôt ce soir, la ligue a pris la décision de suspendre la saison 2019-20 jusqu’à nouvel ordre après que le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert ait été testé positif pour le coronavirus.

Alors que de nombreuses ligues et événements sportifs ont réagi à la pandémie mondiale de coronavirus en prenant des mesures telles que jouer devant des stades vides, la suspension de l’une des compétitions les plus prestigieuses de la planète est l’une des mesures de prévention les plus drastiques jamais prises dans le sport, aux États-Unis ou à l’étranger.

Étant donné que la ligue avait discuté plus tôt dans la journée de simplement jouer à des matchs sans foule, la décision en a surpris beaucoup. Y compris Booker, qui était au milieu d’une partie de Call of Duty.

Même homme. Ça a été une journée bizarre.

.