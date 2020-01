Un joueur de Pokémon GO partage une histoire de perte de poids qui a changé sa vie

Pokémon GO Le développeur Niantic a publié une nouvelle vidéo qui raconte l’histoire de Tommy, un fan du jeu qui a bénéficié d’améliorations spectaculaires en matière de santé grâce à son jeu régulier.

Étudiant à l’Université de Greenwich au Royaume-Uni, Tommy se souvient de la façon dont il se sentait “isolé” lorsqu’il était enfant, n’ayant pas beaucoup d’amis. Il se souvient avoir vu une photo de lui-même et ne pas reconnaître la personne qu’il était devenu, réalisant qu’il avait pris tellement de poids qu’il ne se sentait plus à l’aise en lui-même et avait besoin de changer.

Pour Tommy, le changement dont il avait besoin est venu sous la forme de Pokémon GO. Ce qui a commencé comme une excuse pour faire une marche de 20 minutes est rapidement devenu un outil pour changer complètement son mode de vie pour le mieux; il a réussi à perdre plus de 10 pierres grâce à l’exercice régulier fourni par le jeu et a noué des amitiés durables au sein de sa communauté Pokémon GO locale. Tout cela vous semble chaleureux.

Vous pouvez regarder la vidéo par vous-même ci-dessous.

