Un joueur d’EVE Online perd des objets d’une valeur de 1 500 $ en raison d’une mauvaise décision

Le joueur transportait une collection de 800 plans sur son navire pour une bonne cause, qui s’est soldée par une tragédie.

L’univers EVE Online est un endroit dangereux pour ceux qui transportent des marchandises. Certains secteurs sont un nid de joueurs en attenteun transport avec un bouton précieux. Et quand vous transportezl’équivalent de 1500 dollars de contenudu jeu, vous devez être encore plus prudent, car une attaque fortuite, une mauvaise décision, peut détruire tout ce que vous avez construit pendant des décennies dans le jeu.

Telle est la tragédie qui est arrivée àIntolérant au lactose, un vétéran d’EVE Online, qui a tout perdu en un seul instant. Selon PC Gamer, ce joueur transportait une immense collection de plans réalisés sur 16 ans, tous basés sur l’effort, sans PLEX impliqué.Plus de 800 avions à l’intérieur d’un navire Orca, avec lequel il est entré dans Uedama. Un groupe de joueurs a détecté une cible facile avec une bonne valeur et l’a attaquée, avec la malchance que 98% de son contenu a été détruit.

Nous ne parlons pas d’un pilote novice, donc il n’est pas clair pourquoi il a choisi d’utiliser un navire comme ça. Dans des déclarations ultérieures, l’intolérant au lactose lui-mêmereconnaît que l’utilisation de son Orca était une mauvaise décision, et que vous auriez dû choisir une autre option. L’enregistrement du retrait dans zKillboard est immense:150 milliards ISK, la monnaie du jeu, qui équivaut à peu près à1 500 $sur la base du prix d’abonnement du jeu.

Cependant, la valeur d’une certaine partie des articles que ce joueur transportait n’est pas comptabilisée par zKillboard, etde nombreux joueurs mettent la perte totale sur la perte à environ 500 milliards, ce qui équivaut à 5 000 dollars. Le pire? Tout ce que l’intolérant au lactose voulait faire était de se rendre à Jita, de faire des copies de leurs plans de vente, et avec cet argentaider les autres membres de votre entreprise. Une bonne cause qui s’est retrouvée frustrée de la pire des manières. Espérons que cela n’arrive pas au propriétaire du navire le plus cher de l’histoire du jeu.

En savoir plus sur: EVE Online, Simulator et MMO.

.