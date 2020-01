Un joueur en ligne d’EVE offre 40 000 $ d’enchères caritatives pour un navire rare

“Les vaisseaux spatiaux Internet sont une affaire sérieuse”, est une expression qui est souvent lancée dans les cercles de joueurs d’EVE Online. Il est utilisé en plaisantant pour justifier l’implication émotionnelle, le temps consacré et les ressources financières consacrées à jouer à un jeu sur les vaisseaux spatiaux pixelisés et les empires virtuels. Parfois cependant, le dicton va au-delà d’être une blague et prend un sens plus sérieux, comme prévenir le suicide, honorer les joueurs décédés ou, dans le cas d’aujourd’hui, dépenser 40000 $ sur un vaisseau spatial unique pour collecter des fonds pour les personnes touchées par les incendies. en Australie.

Le développeur CCP organise actuellement un événement «PLEX for Good», un programme qui demande aux joueurs d’EVE Online de faire don de leur monnaie de jeu supplémentaire à un personnage officiel appartenant à CCP. À la fin de l’événement, le PCC convertira tous les dons en une valeur équivalente en espèces réelles et en fera don à la Croix-Rouge, pour aller vers les efforts de secours pour les feux de brousse australiens dévastateurs. Un joueur, connu dans le jeu sous le nom de Kelon Darklight, a décidé de publier un navire ultra-rare aux enchères et a promis de reverser le produit au PLEX for Good Drive, en supposant que sa réserve d’un billion d’ISK – environ 13 000 $ – soit réunie. .

En avril 2016, Darklight a participé à un tournoi PvP qui a directement influencé le scénario en cours d’EVE Online. Lui et son équipe ont concouru pour l’honneur d’une maison de noblesse des PNJ et se sont battus pour garantir leur droit de défier le trône d’Amarrie vacant. Après avoir remporté la victoire, lui et son équipe ont obtenu certains des navires les plus rares et spéciaux du jeu, le Magnat d’Or. Les magnats d’or ne sont pas le navire le plus flashy, le plus grand ou le plus puissant d’EVE, mais ils sont de loin l’un des plus rares. Selon un article de l’Université EVE sur le navire, seulement cinq ont jamais existé à un moment donné, et trois d’entre eux ont été détruits.

Darklight étant disposé à se séparer du navire ultra-rare pour la charité a causé beaucoup d’activité dans EVE Online. La vente aux enchères a reçu beaucoup d’attention sur Reddit, où sa validité a été longuement discutée. Finalement, la vente aux enchères a attiré l’attention de Scott Manley, un Youtuber avec plus d’un million d’abonnés et un ancien joueur d’EVE Online. Manley a publié sur son compte Twitter qu’il envisageait d’acheter le navire, en utilisant la vaste richesse qu’il a accumulée au fil des ans, à la fois en jouant à EVE et en tant que récompenses de parrainage de ses jours de publication de vidéos sur le jeu sur sa chaîne.

Manley a ouvert ses enchères à un époustouflant 1000000 PLEX – environ 3,5 trillions d’ISK, l’équivalent approximatif de 160 ans de temps de jeu EVE – qui est quelque chose dans le voisinage de 40000 USD. Des sources chez CCP Games ont confirmé que Manley avait le PLEX dans son compte pour finaliser la transaction. S’il devait être achevé, il s’agirait de la plus importante transaction à navire unique de l’histoire d’EVE Online.

CCP Convict, développeur communautaire pour EVE, a déclaré à Kotaku: «En cas de succès, cette enchère entraînerait l’ajout de dizaines de milliers de dollars au portefeuille de la campagne PLEX for GOOD et nous, au CCP, espérons que Kelon Darklight et Scott Manley seront en mesure de parvenir à une conclusion à l’amiable de cette enchère. “

Darklight n’a pas encore officiellement accepté l’offre et conclu l’enchère, mais a déclaré dans le fil d’origine Reddit que cela dépasse de loin ses attentes et qu’il envisage de fermer l’enchère tôt au lieu de l’enchère. Il convient également de noter que même si EVE est tristement célèbre pour les escrocs et ne fait jamais de puits, toutes les tentatives d’arnaque entourant PLEX for Good sont considérées comme «hautement répréhensibles» par le PCC et seront confrontées à «l’action la plus dure et la plus rapide à leur disposition, “Ce qui rend la probabilité que ce soit un type d’escroquerie peu probable. Si Darklight accepte l’offre de Manley, la transaction pourrait en faire l’un des événements PLEX for Good les plus réussis de l’histoire du jeu.

