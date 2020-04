Un joueur handicapé revient à la FIFA après 6 ans grâce à la manette adaptative Xbox

Un excellent échantillon des possibilités offertes par l’appareil Microsoft, pour que tout le monde puisse jouer.

Les jeux sont meilleurs quand tout le monde peut jouer, et en cela,MicrosoftJ’ai trouvé la solution avec le Xbox Adaptive Controller. Un appareil quipermet à ceux qui ont des difficultés de profiter à nouveau de leurs jeux préférés, même si ce sont des jeux aussi frénétiques que DOOM Eternal. À une époque où les jeux sont d’une grande importance, tels que les divertissements pendant la quarantaine, il est formidable de voir des propositions telles que celle de Special Effect, un organisme de bienfaisance britannique qui a permis à une personne à mobilité réduite de jouer la saga FIFA pour la première fois. depuis 2014.

Drew est une personne quiil n’avait pas joué ses titres préférés depuis des années à cause d’une blessure à la colonne vertébrale, ce qui limite agréablement leur mouvement dans les mains et les grimaces. À distance, pour maintenir la distance sociale, cette organisation a tendu la main au joueurun contrôleur adaptatif Xbox avec quelques joysticks et appareils supplémentaires, toutes les dispositions nécessaires pour que vous puissiez jouer, et ils ont guidé votre soignant étape par étape pour installer correctement les appareils.

Le résultat?Un joueur qui peut rejouer ses jeux préférés, comme FIFA 20, pour la première fois en 6 ans, etune communauté de joueurs qui gagnent quand tout le monde peut jouer ensemble. “J’étais un peu intimidé lorsque tous les appareils sont arrivés, car cela semblait très compliqué. Mais, à la fin du processus,Je rejouais la FIFA pour la première fois depuis 2014!“Drew a commenté la page des effets spéciaux.

C’est formidable de voir comment la technologie parvient à réunir les gens avec leurs passions, et des informations comme celle-ci sont toujours utiles pour quelques-uns. “Maintenant que je dois m’isoler pendant 12 semaines,les jeux sont plus importants que jamaiscar ils m’aideront à maintenir la santé mentale. Non seulement à cause de l’évasion, mais aussiparce que je peux jouer en ligne avec des amis“conclut ce joueur. Un autre exemple de la raison pour laquelle le contrôleur adaptatif Xbox a été choisi comme l’une des inventions de l’année en 2018, et si vous souhaitez rejoindre cet utilisateur et jouer à la FIFA pendant la quarantaine, n’hésitez pas à consulter le Revue de FIFA 20.

En savoir plus sur: Xbox Adaptive Controller, Microsoft et FIFA 20.

.