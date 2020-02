Un lien vers le passé a été initialement conçu avec plusieurs mondes parallèles

Le développement de jeux n’est en aucun cas une tâche facile, donc il m’a toujours été intéressant de voir comment les choses progressaient pendant la création d’un jeu. Lors d’une récente interview sur Luigi’s Mansion 3 avec Stephen Totilo de Kotaku, le producteur principal Kensuke Tanabe a renversé les grains sur une friandise plutôt intéressante à propos du lien avec le développement du passé. Bien que le produit final ne comporte que deux mondes parallèles – les mondes clair et sombre – à l’origine, beaucoup d’autres étaient prévus!

Au cours de l’E3 l’année dernière, il a été laissé entendre qu’un cadre d’hôtel permettait à l’équipe de développement de Luigi’s Mansion 3 de créer des puzzles à plusieurs étages, car la disposition d’un hôtel serait facile à visualiser. Cependant, cette idée a finalement été réduite à des puzzles multi-pièces en raison de la difficulté de concevoir des défis à travers les étages. Tanabe, qui a également été scénariste sur A Link to the Past, a décrit ce changement de développement en faisant référence à l’une des idées originales du titre bien-aimé de Zelda, en déclarant:

Lorsque cela se produit, j’essaie de ne pas trop m’accrocher à cette idée initiale. Par exemple, c’est quand je travaillais sur The Legend of Zelda: A Link to the Past. Au début, nous pensions à structurer le jeu avec de nombreux mondes parallèles. Cependant, afin d’établir le gameplay à la fin, nous avons décidé qu’il serait préférable de le réduire à deux mondes: Light et Dark. Je pense que le développement de jeux implique beaucoup de travail où on ne sait jamais à moins de le tester.

Kensuke Tanabe

Je suis assez curieux de savoir comment plusieurs mondes parallèles auraient fonctionné dans Un lien vers le passé. Après tout, l’idée de mondes parallèles dans The Legend of Zelda a été explorée à plusieurs reprises tout au long de la franchise, bien que dans presque tous les cas, cela ait été limité à seulement deux à la fois. Je dirais que le plus proche que nous ayons jamais atteint de plusieurs mondes serait dans Oracle of Seasons, où le surmonde change d’état en fonction de la saison actuelle, avec Link pouvant basculer entre eux à volonté.

Hormis les intrigues, je dois au moins être un peu reconnaissant que l’équipe A Link to the Past ne se soit installée que sur deux mondes. Après tout, plus vous sautez, plus le jeu peut devenir complexe. À l’heure actuelle, A Link to the Past est magnifiquement conçu pour utiliser pleinement chacun de ses paramètres et je pense que l’ajout de plus en plus enlèverait en fin de compte une grande partie de ce qui rend le jeu si bon, même selon les normes d’aujourd’hui.

Aimeriez-vous avoir vu plusieurs mondes parallèles dans A Link to the Past? Si oui, quels types de mondes, selon vous, auraient bien fonctionné?

