Un logiciel de réalité virtuelle permet une réunion émotionnelle entre une mère et sa fille décédée

La télévision sud-coréenne met en vedette une histoire plus Black Mirror sur les possibilités de cette technologie.

Profiter des avantages de la réalité virtuelle et des avancées en matière graphique pour redonner vie à un être cher? Cela peut sembler de la science-fiction, mais c’est déjà réel et l’histoire d’un programme de télévision sud-coréen qui a fait le tour du monde après avoir documenté laréunion émotionnelled’une mère avec sa fille décédée il y a des années.

Le logiciel a créé un avatar avec le même visage, le même corps et la même voix que la fille décédéeDiffusée par le diffuseur MBC TV, la spéciale baptisée du nom de I Met You raconte aux téléspectateursl’histoire de Jang Ji-sung et de sa fille Nayeon, décédé en 2016 à l’âge de sept ans victime d’une maladie incurable, et comment le développement pendant huit mois d’un logiciel spécial a permis de créer un avatar avec le même visage, corps et voix de la famille décédée pour le bonheur de sa mère , alors que pour développer son mouvement il avait un enfant acteur.

Pour Jang Ji-sung, cette réunion a été comme «être au paradis».“Je pense avoir réalisé un rêve”, a-t-il déclaré au journal local AJU Daily. Comme on peut le voir dans la courte vidéo qui accompagne la nouvelle, le programme a emmené son protagoniste dans le parc où lui seul a flâné avec sa fille, créant une émotion plus grande dans l’histoire.

Au-delà de sa curiosité, transformant le documentaire en phénomène viral en Corée du Sud, l’histoire a mis sur la table le débat sur la commodité ou non de ces pratiques et si elles peuvent aider à mieux gérer la perte d’un être cher , quelque chose qu’il a déjà faitMiroir noirIl y a quelques années, quand ils sont de retour, je serai de retour (Be Right Back), un chapitre de la série britannique dans lequel on nous a raconté comment Martha, sa protagoniste, a commencé à discuter quotidiennement avec une intelligence artificielle basée sur toutes les conversations et la vie en réseau social de votre partenaire décédé.

