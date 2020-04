Un magasin d’électroménagers prépare la prévente PS5 au Royaume-Uni

Bien qu’il n’y ait toujours pas de date de sortie officielle pour PlayStation 5, en fait, on sait seulement que ce sera plus tard cette année lorsque la console fera ses débuts si les conditions actuelles dans le monde le permettent, il y a déjà ceux qui anticipent en termes de Prévente au Royaume-Uni mais ce n’est pas une entreprise ou une chaîne spécialisée dans les jeux vidéo.

Les attentes pour les débuts de la PS5 et de la Xbox Series X sont élevées et bien que le monde soit débattu dans le cadre de la pandémie par COVID-19, les sociétés maintiennent leurs fenêtres de lancement. Malgré cela, les chaînes et magasins les plus importants ont fait preuve de prudence et ne se sont pas aventurés dans les préventes, cependant, un magasin au Royaume-Uni a décidé de faire un pas en avant. Comme indiqué par PlayStationing, la chaîne Currys, spécialisée dans la vente d’appareils électroménagers, a entamé un processus d’inscription pour ceux qui souhaitent acheter une PS5.

Fondamentalement, l’exercice de Currys pourrait être considéré comme la prévente de la prévente, car il n’y a pas encore de conditions pour garantir les prix et les dates de début et de livraison. Dans le cadre du processus d’inscription, la chaîne souligne que bien qu’il n’y ait pas de date officielle pour l’arrivée de la PS5, tout indique que la console sera prête pour Noël cette année. En outre, Currys soutient son record en soulignant les nouvelles fonctionnalités de la console, telles que son lecteur à semi-conducteurs et son nouveau contrôle DualSense.

Bien que la décision de Currys ne soit pas surprenante, il convient également de noter l’intérêt qu’il y a pour le lancement de nouvelles consoles et, peut-être, la prévention au cas où les prévisions indiquant un démarrage très limité deviendraient réalité.

N'oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à la PS5, la nouvelle console Sony, ainsi que les détails sur DualSense, le nouveau contrôleur qui, selon SIE, innovera comme son nouveau matériel.

