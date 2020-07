Un manga Naruto axé sur Shikamaru est déjà en développement

Par Sebastian Quiroz

0 COMMENTAIRE

07/03/2020 15 h 29

Shikamaru Nara est considéré comme l’un des meilleurs personnages de tous Naruto. Depuis sa première apparition, ce ninja intelligent a conquis le cœur de milliers de personnes et, Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur Shikamaru, un nouveau manga axé sur ce personnage est déjà en développement.

À travers un tweet, VIZ Media a révélé qu’un manga dérivé de Boruto, connu sous le nom de Naruto: L’histoire de Shikamaru – Morning Clouds, sera en charge de nous offrir de nouvelles informations sur Shikamuru, qui est actuellement le conseiller de Naruto en tant que Hokage.

C’était la déclaration publiée par VIZ Medio:

« Crois le! Naruto: L’histoire des jours nuageux de Shikamaru sera ramenée au début de 2021 en version imprimée et numérique. Ce roman suit Shikamaru et ses plans pour apporter la paix au monde et à sa famille. «

Crois le! Naruto: Shikamaru’s Story – Mourning Clouds sort début 2021 en version imprimée et numérique! Ce roman suit Shikamaru et ses plans pour ramener la paix dans le monde et sa famille. 🌥 pic.twitter.com/EsXjhESwum – VIZ (@VIZMedia) 3 juillet 2020

Comme vous pouvez le voir, ce sera jusqu’au début de 2021 où nous aurons l’occasion d’en savoir plus sur Shikamaru, sa famille et les différentes tâches qu’il doit accomplir pour assurer la paix, non seulement à Konoha, mais dans le monde ninja. Sur des sujets connexes, l’anime Boruto devrait maintenant revenir à la télévision japonaise.

Via: VIZ Media

Tencent ouvre un nouveau studio américain pour un mystérieux jeu de nouvelle génération

Ils recréent l’ouverture d’Attack on Titan dans Animal Crossing: New Horizons

Sebastian Quiroz

23 ans. Editeur à Atomix.vg. Consommateur de la culture pop.