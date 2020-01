Un meilleur regard sur le nouveau fantôme dans la coquille Anime 3D

Kotaku EastEast est votre part de la culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

L’automne dernier, lorsque le teaser de l’animation full-3D Ghost in the Shell: SAC_2045 a été publié, il y a eu toute une gamme de réactions. Certains ont été totalement repoussés, tandis que d’autres ont pensé que cela allait bien. Maintenant, grâce à la dernière bande-annonce, nous pouvons mieux voir l’anime. Et tu sais quoi? Peut-être que ça va bien!

Maintenant, je ne pense pas que ça a l’air génial. L’art original des premiers films d’animation et émissions de télévision était si bon que vous finissiez par faire la comparaison.

C’est un assez bon Batou, mais il a un look de dessin animé numérique 3D. Il en va de même pour beaucoup d’autres moments de la bande-annonce.

Cependant, l’animation avec le Tachikoma est lisse comme du beurre.

Et puis il y a cette séquence.

Je suis beaucoup plus optimiste sur cette émission! Ghost in the Shell: SAC_2045 commencera à être diffusé en avril.

