Un MMO de type Pokémon Temtem est désormais disponible en accès anticipé sur Steam

Temtem, le MMO PC du développeur Crema, a fait beaucoup de comparaisons avec la série Pokémon de Nintendo. Adorables monstres, entraîneurs, influence anime, etc. Le jeu est maintenant lancé en accès anticipé sur Steam, vous permettant de vous entraîner pour être le meilleur, comme personne ne l’a été auparavant. Et le lancement vient à côté d’une bande-annonce animée qui rend hommage à ses inspirations comme les dessins animés du samedi matin.

La version Early Access promet une campagne de plus de 20 heures avec quatre dojos de boss, 76 Temtem, un système d’élevage, des versions Luma (brillantes) de Temtem, coop et PvP, et trois îles différentes. À long terme, Crema prévoit d’introduire plus de contenu d’histoire, une liste complète de 161+ Temtem, trois autres îles, du PvP classé, des monstres mythiques, des logements pour les joueurs et des événements spéciaux.

Cela peut gratter les démangeaisons des entraîneurs de Pokémon qui demandent à Nintendo de créer un bon MMO depuis des années, mais cela semble être plus que ses inspirations. L’éditeur de GameSpot, Kallie Plagge, a noté dans des impressions pratiques qu’il tordait la formule Pokemon de manière unique, et même Nintendo pourrait même être sage d’en prendre note.

Temtem est maintenant disponible pour 35 $. Crema dit que les joueurs en accès anticipé paieront finalement moins que les autres, car le prix augmentera progressivement à mesure que de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées. Le jeu a également connu quelques ratés de serveur de lancement, et le compte Twitter officiel tient les fans régulièrement informés de ces problèmes.

D’accord, nous avons poussé une configuration de serveur rapide et tout va bien en ce moment.

Si cela reste ainsi, nous ouvrirons plus de créneaux pour la file d’attente!

– Temtem (@PlayTemtem) 21 janvier 2020

