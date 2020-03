Un modder a donné vie à la scène d’ouverture de Half-Life 2 en VR

Par Emily Gera,

Lundi 30 mars 2020 20:46 GMT

Un modder a utilisé Half-Life: le moteur Source 2 d’Alyx pour donner vie au moment où Gordon Freeman entre dans la cour de la ville 17 au début de Half-Life 2.

Modder Vect0R a téléchargé les fruits de leur travail sur YouTube, montrant les améliorations apportées depuis le moteur source d’origine de Half-Life 2 à partir de 2004. Le mod, qui est actuellement une démonstration de démonstration qui n’est pas disponible pour le public, a été mis au point uniquement depuis le 24 mars.

«J’ai pris le fichier de carte d’origine et converti au format Source 2 et ajouté à Half-Life: Alyx. Dans [the] processus, j’ai également converti les actifs de Half-Life 2 en Half-Life: Alyx. » écrit Vect0R dans la description de la vidéo YouTube. Le moddeur mentionne également qu’ils étaient limités par le fait que le SDK Source 2 de Valve n’est pas encore public.

