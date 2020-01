Un moniteur préféré des joueurs professionnels partout n’a jamais été aussi bon marché

Moniteur de jeu 34 pouces ASUS ROG Swift PG348Q | 600 $ | AmazonGraphic: Tercius BufeteMeilleures offres technologiquesMeilleures offres technologiquesLes meilleures offres technologiques du monde entier, mises à jour quotidiennement.PrévSuivantTout voir

Moniteur de jeu 34 pouces ASUS ROG Swift PG348Q | 600 $ | Amazon

La gamme de moniteurs de jeu ROG d’Asus est la préférée des joueurs professionnels et pour une bonne raison: ils sont géniaux. Ce moniteur ASUS ROG Swift PG348Q 34 “est rempli de tout ce que vous attendez d’un moniteur de jeu.

Le PG348Q offre un panneau incurvé (ce qui est génial pour les jeux immersifs), utilise G-Sync (qui élimine les déchirures) et une résolution de 3440×1440. Il y a un défaut mineur: le taux de rafraîchissement de 100 Hz. Bien que 144 Hz soit la référence en matière de jeux compétitifs, c’est en fait une rareté dans ceux de cette taille.

Ce prix actuel est le plus bas que nous ayons jamais vu et il est peu probable qu’il dure. Et oui, sept cent cinquante dollars peuvent sembler difficiles à avaler, mais il s’agit apparemment de deux moniteurs en un. Donc, la fusée saute par-dessus et achète cette chose avant … eh bien, c’est un jeu sur l’homme.

.