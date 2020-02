Un nouveau court métrage Simpsons sera présenté avant Pixar

En avant, le nouveau film de Disney Pixar, ouvre le 6 mars, et comme c’est la tradition Pixar un court dessin animé sera diffusé à l’avance. Cette fois, cependant, le court-métrage ne proviendra pas d’une des équipes internes de Pixar – au lieu de cela, Disney utilise ses marques Fox nouvellement acquises et met un court-circuit Simpsons en avant du film.

Playdate with Destiny, le nouveau court métrage des Simpsons, a été annoncé sur Instagram officiel de l’émission. Il se concentrera sur Maggie et semble se dérouler dans une belle région d’Europe, une ville côtière à la belle architecture. Vous pouvez voir le post, qui taquine le nouveau court métrage, ci-dessous. J’espère que d’autres détails suivront.

Alors que le court métrage Pixar était une tradition de longue date, Toy Story 4 n’en avait pas auparavant, et Coco en présentait un basé sur Frozen, de la propre société d’animation de Disney. Les Indestructibles 2, en revanche, nous ont honorés du délicieux Bao.

Ce ne sera pas non plus la première fois qu’un court-métrage des Simpson s’ouvre avant un film. Maggie Simpson: La garderie la plus longue a ouvert ses portes avant la période glaciaire: Continental Drift en 2006.

Les Simpsons reviendront sur grand écran pour un film entier à un moment donné, mais c’est encore loin. Le prochain épisode des Simpsons mettra en vedette Kevin Feige dans le rôle de Chinnos, la version de l’émission sur le méchant de Marvel Thanos, alors qu’il parodie l’univers cinématographique Marvel.

