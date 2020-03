Un nouveau film dérivé de Spider-Man arrive, mais il ne fait pas partie du MCU

Un nouveau film dérivé de Spider-Man arrive, mais il ne fera pas partie du MCU. Selon The Wrap, Sony a engagé l’écrivain Amazing Spider-Man 2 Roberto Orci pour écrire un nouveau spin-off. Cependant, il n’y a pas de mot sur le personnage sur lequel le film se concentrera.

L’essentiel à savoir ici est que ce film fera partie du propre univers Spider-Man de Sony, et non du MCU. L’univers Spidey de Sony comprend également Venom et Morbius, entre autres.

Orci est un vétéran d’Hollywood. Il a co-créé les émissions de télévision Fringe et le redémarrage d’Hawaï Five-O, tandis qu’il a également écrit les nouveaux films de Star Trek et Mission: Impossible III.

Quant à l’univers des héros de bandes dessinées de Sony, le prochain film en route est Morbius, qui met en vedette Jared Leto et sortira en salles en juillet. Le Tom Hardy avec Venom 2, réalisé par Andy Serkis, suivra en octobre. Venom de 2018 a été critiqué par les critiques, mais il a rapporté 856 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait l’un des films les plus réussis de l’année au box-office.

Sony et Disney (qui possède Marvel) se sont disputés sur l’avenir de l’existence de Spider-Man dans le MCU, et Sony avait un plan pour aller de l’avant avec sa propre série Spider-Man. Cependant, les deux parties se sont finalement entendues et le Spider-Man de Tom Holland restera dans le MCU pour le moment.

