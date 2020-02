Un nouveau film Star Wars est en cours de développement et ce n’est pas celui de Rian Johnson

Alors que l’avenir de Star Wars est bel et bien vivant sur Disney + grâce à The Mandalorian, Star Wars: Clone Wars et la prochaine série Obi-Wan Kenobi, les projets sur grand écran de la franchise sont un peu plus incertains. Les anciens showrunners de Game of Thrones ne travaillent plus sur leur propre film Star Wars, tandis que les longs films Star Wars du réalisateur The Last Jedi, Rian Johson, ne se sont toujours jamais matérialisés. Il y a aussi le fait que le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, développe son propre film Star Wars.

Selon The Hollywood Reporter, Lucasfilm développe également un nouveau film Star Wars avec le réalisateur de Sleight JD Dillard et l’écrivain Luke Cage de Marvel Matt Owens. Bien qu’il n’y ait aucun détail sur l’intrigue du film, les personnages ou pratiquement rien d’autre, THR fait une note intéressante. À ce stade, on ne sait pas si ce film sera fait pour les théâtres ou pour être diffusé exclusivement sur le service Disney +.

Jusqu’à présent, comme mentionné précédemment, l’étendue du contenu original de Star Wars sur le service a consisté en émissions de télévision en plusieurs parties plutôt qu’en films. Cependant, Disney + s’est plongé dans des films originaux avec des films comme Noelle et le remake en direct de Lady & the Tramp. Donc, un film Star Wars original sur le service n’est pas nécessairement hors de question.

Bien qu’il soit évident que la franchise Star Wars ne ralentira pas de si tôt, cela continue d’être un moment très intéressant pour la série, car les fans attendent avec impatience des nouvelles de quand ils pourront ensuite la voir dans les salles de cinéma. D’ici là, de nouveaux épisodes de la dernière saison de Clone Wars sont diffusés le vendredi sur Disney +, tandis que la deuxième saison de The Mandalorian – et, oui, plus de Baby Yoda – arrivera plus tard cette année.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Star Wars: The Rise of Skywalker Spoiler Review & Breakdown