Un nouveau gameplay Ghost of Tsushima sera bientôt disponible

Par Rodolfo León

27/04/2020 18:28

Comme vous le savez sûrement déjà, Fantôme de Tsushima Il a été reporté au 17 juillet 2020, mais ses développeurs se sentent certainement très confiants quant à sa qualité. Maintenant que Le dernier d’entre nous: Partie II prendra sa place en juin, Sucker Punch Il n’a pas l’intention de garder le silence sur sa nouvelle adresse IP, et en fait, nous aurons très bientôt une énorme révélation sur son gameplay.

Au moyen de Twitter, le compte rendu officiel du jeu a expliqué les raisons pour lesquelles il a été retardé, indiquant que ces semaines supplémentaires de développement serviront à corriger certains bugs et problèmes. Plus tard, ils soulignent que très bientôt ils partageront beaucoup plus de détails sur le gameplay:

Il y a quelques touches finales à appliquer et des bugs à écraser – nous allons donc mettre ces quelques semaines supplémentaires à bon escient. Nous espérons que vous restez tous en sécurité. Nous avons hâte que vous jouiez, et nous aurons beaucoup plus de détails sur le gameplay à partager très bientôt! – Fantôme de Tsushima? 17 juillet (@SuckerPunchProd) 27 avril 2020

«Il y a quelques touches finales à appliquer et quelques bugs à écraser – nous allons donc utiliser ces semaines supplémentaires dans le bon sens. Nous espérons que vous restez tous en sécurité. Nous avons hâte qu’ils jouent, et nous aurons bientôt beaucoup plus de détails pour vous parler du gameplay. »

Une date exacte n’a pas été donnée, mais nous ne serions pas surpris de la voir le mois suivant. Il semble certainement que Sucker Punch Vous vous préparez à une campagne marketing solide et nous avons hâte d’en savoir plus sur ce titre très attendu.

Fantôme de Tsushima débutera le 17 juillet prochain, exclusivement pour Playstation 4.

Source: Sucker Punch

