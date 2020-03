Un nouveau héros possible à l’honneur

Les joueurs disent que ce personnage ressemble à un modèle modifié d’un gardien. Qu’est-ce que tu penses? (Image: Reddit)

Une fuite via Reddit a déclenché des conversations sur un éventuel nouveau héros et nouvel événement Prince of Persia à venir au jeu de combat médiéval d’Ubisoft, For Honor.

La fuite, publiée par l’utilisateur de Reddit u / mydude0940, comprend une image d’un personnage jamais vu auparavant apparaissant dans le jeu.

Jusqu’à présent, il semble qu’aucun autre joueur n’ait vu ce personnage dans son jeu. Cependant, beaucoup pensent que ce personnage sera bientôt disponible pour tous, peut-être lors d’un événement sur le thème du Prince de Perse.

Assurez-vous de continuer à vérifier le rapport de jeu quotidien pour les dernières mises à jour sur cette fuite For Honor!

Que pensez-vous de ce nouveau personnage possible? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous ou via la page Facebook de DGR! Assurez-vous également de vous abonner à notre chaîne YouTube ici! Vous avez une astuce d’actualité ou vous souhaitez vous impliquer? Écrivez-nous à [email protected]

PLUS: Une compilation de toutes les fuites infinies possibles de Halo

PLUS: Game Developers Conference (GDC) 2020 reporté en raison d’un coronavirus