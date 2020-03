Un nouveau jeu Amnesia est en développement!

Amnesia: The Dark Descent a frappé le marché en 2010 et a changé la scène YouTube et Twitch pour toujours. Cependant, le grand impact qui a causé ce titre d’horreur n’a malheureusement pas été reproduit par sa suite, Amnesia: A Machine for Pigs en 2013. 10 ans après la sortie originale, Frictional Games, développeurs de cette série, Ils prévoient enfin de terminer la trilogie avec la nouvellement annoncée Amnesia: Rebirth pour PS4 et PC.

Amnesia: Rebirth nous met aux pieds d’un nouveau personnage qui explore un endroit terrifiant tout en étant poursuivi par une créature indescriptible. Il se déroule dans le désert algérien et suit un personnage nommé Tasi Trannon, comme l’indique l’annonce officielle:

«Un voyage déchirant à travers la dévastation et le désespoir, la terreur personnelle et la douleur, tout en explorant les limites de la résilience humaine.

Vous ne pouvez pas laisser échapper un soupir. La créature n’est qu’à quelques centimètres. Son seul but: nourrir votre terreur. Et puis vous vous accroupissez dans le noir, essayant de stopper la peur, essayant de faire taire ce qui est en vous. »

Amnesia: Rebirth arrivera sur PlayStation 4 et PC à un moment donné de la saison automne 2020. En parlant de jeux d’horreur, vous pouvez découvrir le nouveau gameplay de Resident Evil 3 Remake ici. De même, il semble que Hideo Kojima pourrait travailler sur une nouvelle Silent Hill.

Via: Blog PlayStation

