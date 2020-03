Un nouveau jeu Ben 10 arrivera à l’automne

Ben 10 est une série animée avec laquelle beaucoup ont grandi, elle a donc une place particulière au cœur de plusieurs joueurs. C’est pourquoi nous pensons que plusieurs seront intéressés de savoir que Ben 10 reviendra avec un nouveau jeu vidéo qui fera ses débuts à l’automne 2020.

Par une déclaration, Outright Games a annoncé son partenariat avec Cartoon Network. Grâce à cela, vous pouvez lancer un nouveau jeu Ben 10 en développement pour consoles et PC.

Le nouveau jeu Ben 10 est développé par PHL Collective. Il s’agit d’une étude située dans la vieille ville de Philadelphie aux États-Unis et qui a travaillé sur des projets tels que Ben 10: Omni-Charged; ClusterPuck99 et We Bare Bears: Food Truck Rush.

“Nous sommes ravis de travailler à nouveau avec Cartoon Network pour créer un nouveau jeu Ben 10”, a déclaré Terry Malham, PDG d’Outright Games. «Revenir dans le monde de Ben 10 est quelque chose que nous voulons faire depuis un certain temps. La réponse des fans a été incroyablement positive et nous sommes heureux de retourner travailler avec Cartoon Network et de continuer à développer cette alliance. »

La mauvaise nouvelle est que, pour l’instant, plus aucun détail n’a été partagé sur ce nouveau jeu Ben 10. Donc, nous devrons être patients pour en savoir plus sur ce que ce projet va offrir.

Cela signifie qu’il n’est pas encore clair sur quelle série Ben 10 ce jeu sera basé. Cela dit, depuis qu’un film Ben 10 a été récemment annoncé, nous imaginons qu’il sera basé sur cela.

Et vous, êtes-vous enthousiasmé par le nouveau jeu Ben 10? Dites-le nous dans les commentaires.

