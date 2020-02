Un nouveau jeu de style Diablo le casse sur Steam

L’une des meilleures choses dans le monde du jeu sur PC est qu’il existe des cas de jeux qui sortent presque de nulle part et deviennent des succès massifs. Récemment, nous en avons une autre histoire, qui met en vedette Wolcen: Lords of Mayhem, un RPG d’action de style Diablo qui le casse sur Steam.

Souris Logitech G502 – disponible sur Amazon Mexique

Au moment de la rédaction de cette note, 95 720 joueurs jouissaient de Wolcen: Lords of Mayhem sur Steam, ce qui représente son pic maximal d’utilisateurs, ainsi qu’une croissance de 1063,2% au cours des dernières heures. Grâce à cela, Wolcen est parmi les 4 plus joués de la journée en battant Rocket League, Team Fortress 2 et Monster Hunter World.

Ce qui est curieux, c’est qu’avec ce nombre de joueurs actifs, Wolcen: Lords of Mayhem a déjà dépassé le maximum historique de nombreux jeux AAA disponibles sur Steam. Parmi eux, Resident Evil 2 (74 024); Red Dead Redemption 2 (55.2569) et Dying Light (45.7720). Nous vous rappelons que nous parlons d’utilisateurs simultanés et non de la quantité d’exemplaires vendus.

Mais qu’est-ce qui a rendu Wolcen si populaire? Il est important de noter que le hack’n’slash a fait ses débuts dans Early Access en mars 2016 et sa version 1.0 a fait ses débuts hier. Apparemment, ce qui précède a attiré l’attention de nombreux joueurs, qui ont couru pour l’essayer et lui donner une note positive. Ainsi, il semble que la franchise Diablo ait une concurrence sérieuse.

Et vous, Wolcen: Lords of Mayhem a-t-il attiré votre attention? Allez-vous l’essayer? Dites-le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir toute notre couverture PC de jeu.

.