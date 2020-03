Un nouveau jeu Game of Thrones arrive sur mobile la semaine prochaine

Malgré la conclusion de la série Game of Thrones, la possession se poursuit fortement dans d’autres médiums. Les deux livres, spin-offs, préquels et jeux. Il a été récemment révélé que les utilisateurs d’appareils mobiles pourront retourner virtuellement à Westeros grâce à Game Of Thrones Beyond The Wall.

Game Of Thrones Beyond The Wall sera un jeu mobile pour les appareils iOS et Android, qui offrira une toute nouvelle histoire, où il sera de notre devoir de protéger le mur de toutes sortes d’envahisseurs, les deux humains, ainsi que les créatures qui se cachent dans le nord. Pour ce faire, nous devrons recruter des personnages emblématiques des Sept Royaumes pour garder tout Westeros en sécurité.

Les pré-inscriptions sont désormais ouvertes, et tous ceux qui le feront pourront gagner des récompenses spéciales sur iOS. La précommande attribuera aux joueurs 10 000 pièces de cuivre, 10 éclats de neige Jon et le personnage du chevalier de la vallée. Si les inscriptions précédentes atteignent certains jalons, les joueurs gagneront encore plus de récompenses.

Game Of Thrones Beyond The Wall sortira sur iOS le 26 marset la version Android arrivera le 3 avril.

Via: Au-delà du mur

