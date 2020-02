Un nouveau jeu Marvel sera dévoilé lors de PAX East 2020

PAX East n’est pas seulement un événement où les entreprises annulent leur aide par crainte du coronavirus, mais c’est aussi l’espace parfait pour révéler un jeu, ou un autre gameplay, comme dans le cas de Baldur’s Gate 3 et Samurai Jack: Battle Through Time . Dans ce cadre, Marvel a confirmé sa présence et prévoit de nous montrer le premier regard sur un nouveau titre.

Cependant, vous ne devriez pas vous attendre à un jeu AAA ou quelque chose de similaire à Iron Man VR, car Le nouveau projet est une collaboration entre Marvel et Netmarble, une société coréenne spécialisée dans les jeux mobiles et les expériences en ligne, nous verrons donc très probablement un titre pour les appareils iOS et Android.

Hé, @NetmarbleO! Notre Mystery Panel au # PAXEast2020 démarre le 1er mars à 15h30 HE. Êtes-vous prêt à révéler notre tout nouveau jeu? pic.twitter.com/58TcgNqoAL

– Marvel Entertainment (@Marvel) 24 février 2020

Cette révélation aura lieu le 1er mars à 15h30, heure de Mexico, sous le Mystery Panel. Peu de choses ont été révélées pour le moment, mais si l’image du teaser nous donne un indice, Il semble que le jeu sera axé sur le docteur Stranger.

Via: Marvel

.