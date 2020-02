Un nouveau jeu mobile Dragon Quest est en développement

Square Enix a annoncé que la série Dragon Quest aura un nouveau jeu pour les appareils mobiles, et si vous êtes un fan de Fire Emblem: Heroes, alors vous l’aimerez Dragon Quest Tact Ceci est un titre gratuit avec microtransactions qui aura un gameplay similaire à d’autres tactiques RPG, mais un peu plus simplifié.

Dragon Quest Tact est, comme son nom l’indique, un jeu de rôle tactique où les joueurs commandent et combattent des monstres familiaux de la série Dragon Quest. Le combat comprend des éléments du système de combat au tour par tour pour lequel Dragon Quest est connu., tandis que les monstres 3D se battent sur une carte de bataille séparée par des carrés.

Yuji Horii reprendra son poste de PDG pour ce titre, et Akira Toriyama sera une fois en charge de la conception des monstres. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie, ni de confirmation d’un emplacement pour l’ouest.

Sur des sujets connexes, nous savons déjà quand Dragon Quest of the Stars arrivera en Occident. De même, Dragon Quest Your Story a déjà une date de sortie sur Netflix.

