Un nouveau jeu SteamWorld est maintenant en développement à partir d’Image & Form

Un tout nouveau jeu dans Image & Form’s SteamWorld univers est maintenant en développement, a révélé la société.

La nouvelle vient en fait du compte Twitter du studio, où l’équipe a lancé un appel à tous les artistes 2D talentueux qui auraient envie de travailler sur le nouveau titre. Naturellement, il ne fait pas trop de cadeaux.

Nous créons un nouveau jeu SteamWorld et recherchons deux artistes 2D expérimentés (directeur artistique ou artiste technique)! De préférence à Göteborg, en Suède. Vous avez ce qu’il faut? Liez votre portfolio ci-dessous et nous vous contacterons si nous sommes intéressés ❤️ pic.twitter.com/C4ODS4uGaf— Image & Form is home Questing! 🃏⚔️🤖 (@ImageForm) 30 mars 2020

Dans un tweet ultérieur, Image & Form a déclaré: “Même si nous aimerions vous en dire plus, c’est tout ce que nous avons pour le moment! Nous ne savons pas quand il sera annoncé ou publié, mais nous sommes sûrs que vous” je l’aime une fois qu’il est! Merci pour votre patience! “

Le commutateur a déjà SteamWorld Dig, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Heist: Ultimate Edition, et SteamWorld Quest: Main de Gilgamech disponibles à l’achat sur l’eShop, et à en juger par la qualité de ces entrées, nous aimerions certainement en voir encore plus.

Image & Form a en fait distribué 1 000 exemplaires des jeux SteamWorld la semaine dernière.

Seriez-vous prêt pour un autre jeu SteamWorld? Quelle forme souhaiteriez-vous qu’elle prenne? Partagez vos pensées les plus folles avec nous ci-dessous.

