Un nouveau livre célèbre l’art de l’Atari 2600 … et 7800

Bitmap Books, éditeur de tomes exceptionnels remplis d’histoire du jeu et de pixel art, se prépare à la sortie du dernier livre de sa série «Visual Compendium». Atari 2600/7800: un recueil visuel couvre l’histoire de la console de jeu d’Atari à ses points les plus hauts et les plus bas.

L’Atari 2600 a été la première console de jeux vidéo à dominer les salons américains. Les graphismes brillants et volumineux de ses jeux sont brûlés dans le cerveau de ceux qui les ont joués. Nous avons à peine besoin d’un livre d’art pour rappeler des scènes comme celle-ci:

Ou ca:

Pour les personnes plus âgées comme moi, le volume de 528 pages sera un voyage dans le passé. Je m’attends à dire souvent «Oh, je me souviens de celui-ci». J’ai l’intention d’appeler mes enfants désintéressés et de leur raconter des histoires jusqu’à ce qu’ils s’ennuient et recommencent à regarder YouTube. «Hé, les enfants! Venez lire quand Activision ne faisait pas que Call of Duty! “

Pour les joueurs pas aussi anciens que moi, Atari 2600/7800: un recueil visuel peut servir d’outil d’apprentissage ou de musée sur papier. Ils voient le jeu tel qu’il était, quand les jeux étaient super mais pas si grands que nous ne pouvions pas nous éloigner pour aller construire des forts d’arbres.

Ensuite, il y a le côté 7800 des choses. C’est un peu un mystère pour moi. Mon père a acheté un Atari 5200, le système entre le 2600 et le 7800, mais au moment où le 7800 est sorti en 1984, ma mère nous a fait traverser le pays avec son nouveau mari, et mes jours Atari étaient finis.

Je n’ai donc aucune idée de ce qu’est Alien Brigade.

Ou Desert Falcon.

Bon sang, ces développeurs d’Atari 7800 ont aimé l’orange, n’est-ce pas?

Je suis impatient d’en savoir plus sur les deux systèmes lors du lancement d’Atari 2600/7800: A Visual Compendium en avril. Les précommandes sont maintenant ouvertes chez Bitmap Books, avec des exemplaires à couverture rigide, à couverture souple et en édition limitée pour respectivement 24,99 £, 29,99 £ et 49,99 £. Cela représente environ 32 $, 40 $ et 65 $ en dollars américains, ce qui semble un bon prix pour un livre de plus de 500 pages. De plus, ils incluent une copie PDF, de sorte que les collectionneurs peuvent simplement mettre sur une étagère et la regarder avec appréciation.

Parcourez la galerie ci-dessous pour un tas de pages d’aperçu.

