Un nouveau livre pop-up regorge de jeux d’arcade Sega

Les livres pop-up ne sont pas réservés aux enfants. Ils sont également destinés aux adultes qui étaient autrefois des enfants, en particulier pendant la période de domination des jeux d’arcade de Sega dans les années 1980.

Voici SEGA Arcade: Pop-Up History, un nouveau livre de Read-Only Memory écrit par Keith Stuart. Alors que les modèles énormes et extrêmement bien détaillés sont la star, ce n’est qu’un livre en général sur Sega et l’arcade, avec une histoire écrite de chaque jeu comprenant des contributions du designer légendaire Yu Suzuki et un art conceptuel pour chaque armoire présentée.

Il est désormais disponible sur le site en lecture seule.

