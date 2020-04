Un nouveau patch Horizons corrige un bug de ballons manquants

Capture d’écran: Nintendo (Kotaku)

Le dernier correctif Animal Crossing: New Horizons corrige un bug qui empêchait les ballons de se reproduire dans le ciel au-dessus des îles des joueurs dans «certaines circonstances».

Au cours de la dernière semaine, les joueurs d’Animal Crossing: New Horizons ont remarqué quelque chose de génial avec les ballons qui dérivent parfois sur leurs îles. Une fois que le succès de Nook Miles pour 300 ballons a été atteint, les trésors flottants ont semblé cesser d’apparaître. Ce n’était pas vraiment un problème dans les premières semaines de la vie du jeu depuis que les ballons apparaissent si rarement, mais l’événement de vacances en cours a exacerbé le problème.

Cette fête, appelée Bunny Day, consiste à trouver des œufs cachés par un mec effrayant connu sous le nom de Zipper T. Bunny. Il s’agit d’un événement limité se terminant le 12 avril, ce qui signifie que les joueurs ont un délai pour trouver les œufs dont ils ont besoin pour fabriquer des tenues et des meubles spéciaux. Il existe plusieurs types d’œufs, des œufs en pierre enfermés dans des rochers aux œufs en feuilles suspendus dans les arbres. Les œufs de ciel, naturellement, peuvent être trouvés attachés aux ballons, de sorte que le taux d’apparition de ballons a été augmenté, apparemment pour aider les joueurs à en trouver autant que possible au cours de la semaine et demie suivante.

En tant que tel, Bunny Day a contribué à ce qu’un nombre croissant de joueurs se retrouvent face à face avec le bug. Sans ballons, cela a effectivement empêché les joueurs de trouver des recettes de Bunny Day et les œufs du ciel nécessaires pour terminer certains de ces projets de bricolage, sans parler d’objectifs à plus long terme comme la fronde dorée et de terminer les plus petites réalisations aléatoires de Nook Miles + pour éclater. des ballons.

Un fil publié sur le subreddit d’Animal Crossing le 30 mars a relaté l’expérience d’un joueur avec les ballons manquants et, finalement, contactant Nintendo à propos du problème. Il semble que la création d’un deuxième personnage ait résolu le problème tant que ce personnage était utilisé, mais seulement jusqu’à ce qu’ils atteignent eux aussi le cap des 300 ballons. Bien qu’il soit tout à fait possible que Nintendo soit déjà au courant du problème, le temps entre l’utilisateur Reddit les contactant à ce sujet et le patch d’aujourd’hui n’était que de quelques jours. Pas mal!

Donc, si vous craigniez de manquer des objets flottants dans Animal Crossing: New Horizons, n’ayez crainte. Vous devriez entendre le bruit de la présence d’un ballon – ou quelques centaines grâce à Bunny Day – en un rien de temps.

