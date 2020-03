Un nouveau projet EA Star Wars fuit sur le PlayStation Network

Un nouveau jeu Star Wars non annoncé d’Electronic Arts a brisé la couverture de la vitrine européenne du PlayStation Network de Sony.

Le titre, surnommé Project Maverick, a été divulgué avec des illustrations représentant quatre X-Wings volant vers un Star Destroyer. Kotaku a déclaré dans un article tronqué qu’il s’agissait du «projet plus petit et plus inhabituel» dont il avait rendu compte en février lorsque le magasin avait révélé qu’un autre jeu Star Wars avait été annulé par EA.

À ce jour, le géant de l’édition a conservé trois titres basés sur la propriété intellectuelle, que nous connaissons depuis qu’il a obtenu la licence Star Wars en 2013. Ragtag était en cours d’élaboration par Visceral, avant d’être coupé et ce studio a fermé fin 2017. EA Vancouver a été amené à travailler sur le projet et à le mettre en conformité avec les objectifs commerciaux de l’éditeur – cette version appelée Orca – avant qu’il ne soit annulé en 2018.

Enfin, EA Vancouver travaillait sur un autre projet Star Wars, cette fois avec le studio britannique Criterion, appelé Viking, avant qu’il ne soit coupé.

EA a déclaré qu’il était attaché à l’IP Star Wars malgré tout cela. Depuis qu’elle a acquis la licence en 2013, la firme a sorti deux titres Star Wars Battlefront et Respawn’s Jedi: Fallen Order. Ce titre a été lancé en novembre 2019, devenant le titre Star Wars d’EA le plus vendu sur PC – bien qu’il n’y ait pas beaucoup de concurrence. La firme a également déclaré que le jeu était en avance sur ses attentes et devrait maintenant vendre 10 millions d’exemplaires d’ici la fin de l’exercice en mars.

Il y a aussi un mot de la société travaillant sur un redémarrage de l’emblématique RPG Star Wars: Knights of the Old Republic.