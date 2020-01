Un nouveau puzzle dans le couloir du temps est Vexing Destiny 2 Players

Capture d’écran: Bungie (Destiny 2)

Une nouvelle quête a été ajoutée furtivement à Destiny 2 aujourd’hui, où les joueurs essaient de naviguer dans un labyrinthe temporel à l’aide de symboles rassemblés dans le système solaire.

Osiris, qui est devenu un peu tristement célèbre pour ne pas vous avoir parlé de ses quêtes, en a obtenu une nouvelle dans le cadre de la réinitialisation hebdomadaire d’aujourd’hui intitulée Explorer les couloirs du temps. La seule instruction de la quête est que les joueurs retournent dans le labyrinthe temporel accessible via le cadran solaire d’Osiris, et c’est là que les gardiens dévoués ont passé la majeure partie de cet après-midi à se gratter la tête pour tenter de percer le dernier mystère du jeu.

Les missions précédentes des couloirs du temps étaient complètement linéaires, toutes sauf l’entrée et la sortie de chaque pièce scellées. Cette fois, cependant, des itinéraires alternatifs se sont ouverts, chacun avec un symbole différent. Sur le subreddit Raid Secrets, les joueurs se sont vite rendu compte que les symboles dans chacune des pièces correspondaient à ceux qui apparaissent sur chacun des quatre Obélisques qui ont été ajoutés à l’EDZ, Mars, Nessus et Tangled Shore après le début de Season of Dawn.

Chaque obélisque affiche un hexagone différent composé de sept symboles. Ces symboles – signe plus, hexagone, trèfle à quatre feuilles, serpent et diamant avec trois formes – sont les mêmes à côté de chaque porte dans les couloirs du temps. Suivre les portes dans l’ordre, en partant du haut à droite et en travaillant dans le sens des aiguilles d’une montre et vers l’intérieur, mène à des voûtes spéciales, chacune avec un morceau de savoir à l’intérieur.

Les symboles affichés sur les Obélisques semblent changer toutes les heures environ, mais même après avoir changé, les modèles précédents fonctionnent toujours pour entrer dans la salle du savoir respective. Les joueurs ont compilé une liste de nouveaux codes à mesure que les Obélisques changent, et jusqu’à présent, il y en a déjà six.

Capture d’écran: Geckoleon (Imgur)

Plus mystérieux sont les groupements hexagonaux de piliers qui se trouvent sous chacune des salles de voûte. Ils ont l’un des symboles au centre, suivi d’anneaux composés de piliers plus petits dont la hauteur varie. Certains anneaux ont des symboles, d’autres sont vides. Il est difficile de savoir comment ceux-ci se connectent aux symboles sur l’obélisque, ou l’ordre des pièces que vous traversez pour y arriver.

La voûte a également une tombe avec une épée au centre, mais chaque fois que vous courez vers elle, vous êtes téléporté hors de la pièce. Les joueurs ont des théories sur les spoilers sur la tombe de ce qui pourrait être, sur la base de références à l’épée trouvée dans les fichiers audio dataminés de la version PC du jeu, mais pour l’instant, tout le monde est toujours dans le noir. , au moins pour un petit moment. Rien ne permet de distraire de l’épuisement de Destiny 2 comme un nouveau mystère.

