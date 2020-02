Un nouveau rapport affirme que le coronavirus entraînera des pénuries de commutateurs aux États-Unis et en Europe

L’Europe et les États-Unis pourraient voir des ruptures de stock sur Nintendo Switch dès avril en raison de l’épidémie de coronavirus, selon un nouveau rapport.

Selon Bloomberg, qui cite “des personnes connaissant [Nintendo’s] la chaîne d’approvisionnement “comme source, la société est” susceptible “de lutter pour répondre à la demande en actions Switch sur les marchés occidentaux. Elle note que l’approvisionnement limité en composants en provenance de Chine a un effet sur l’usine d’un partenaire d’assemblage Nintendo au Vietnam – un usine qui est principalement utilisée pour fabriquer des consoles pour les États-Unis.

Nintendo a admis que le coronavirus avait eu un impact sur la production de Switch au Japon vers la fin du mois dernier, mais a rassuré ceux d’Amérique du Nord et d’Europe la semaine suivante. À l’époque, la société a déclaré qu’elle “n’anticipe pas d’impact significatif sur notre chaîne d’approvisionnement mondiale plus large pour les systèmes et accessoires”, et que “les ventes de produits en Amérique du Nord et en Europe, y compris les précommandes, ne sont pas affectées”.

Plus précisément, le virus a jusqu’à présent eu un impact sur la production et la vente du commutateur sur le thème de la traversée des animaux au Japon, et a également poussé Private Division à retarder la sortie de Les mondes extérieurs sur la plateforme de Nintendo.

