Un nouveau record suggère que de nouveaux Battletoads pourraient bientôt faire leurs débuts

Les fans de jeux d’arcade old school se souviennent très bien de Battletoads, surtout pour leur difficulté. En 2018, ils ont reçu l’annonce d’un nouveau jeu de la série par surprise, mais rien n’est connu à ce sujet après l’E3 2019 et il a même été retardé. Heureusement pour tous, il pourrait y avoir très bientôt des nouvelles, comme le suggère une agence de classification.

À cette occasion, comme Gematsu l’a signalé, le dossier mis au jour aujourd’hui était la responsabilité du ministère brésilien de la Justice, qui lit les informations relatives au jeu, telles que le nom du jeu (Battletoads), les développeurs et le pays d’origine, mais le plus frappant est que «2020» apparaît comme l’année de production.

En outre, vous pouvez voir qu’il existe des enregistrements pour la Xbox One et le PC, qui seront les 2 plateformes sur lesquelles le jeu sera disponible. Un autre détail intéressant est que le contenu conviendra aux joueurs de plus de 14 ans.

Quand les nouveaux Battletoads arriveront-ils?

Comme vous pouvez le voir, le registre ne mentionne pas explicitement la fenêtre ou la date de sortie, mais vous devez savoir que les journaux de jeu apparaissent généralement sur ce site lorsqu’ils sont sur le point d’être publiés.

Il est également frappant de constater que l’année de production marque « 2020 », ce qui, pour beaucoup, est un indicateur clair que Battletoads arrivera cette année, après avoir été indéfiniment retardé et ne pas respecter la date de sortie prévue pour 2019, ce qui est rare, parce que le titre est même devenu disponible dans une phase jouable au public dans un E3 passé.

Nous vous rappelons que Microsoft organisera prochainement une présentation axée sur les productions de ses studios internes, Xbox Game Studios, il est donc très probable que Battletoads soit l’un des jeux qui sera présent à l’événement. Nous vous tiendrons informés, alors ne manquez pas notre couverture.

Attendez-vous Battletoads? Qu’est-ce qui vous a le plus plu dans ce titre exclusif de Microsoft? Dites le nous dans les commentaires.

Dans le cas où vous ne connaissez pas ce titre, laissez-nous vous dire que ce sera le nouvel épisode de la série beat ’em up avec Rash, Zitz et Pimple. Le principal changement de cet épisode est celui lié à l’esthétique, car il a généré des opinions mitigées, mais ce qui a été le mieux reçu, c’est le gameplay et le support pour le multijoueur coopératif local.

Le nouveau Battletoads a été annoncé à l’E3 2018 et devrait faire ses débuts en 2019; Cependant, il a été retardé indéfiniment, et jusqu’à présent, nous ne savons pas quand il sera disponible, mais il frappera Xbox One et PC (Windows 10). Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à ce titre si vous consultez son fichier.

