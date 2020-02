Un nouveau renard émerge sur Switch ce printemps dans une aventure d’exploration Spirit of the North

Après son lancement sur PS4 l’année dernière, l’aventure indépendante d’Infuse Studio Esprit du Nord fera le saut vers Nintendo Switch au printemps, selon l’éditeur Merge Games. Si vous l’avez manqué dans le flot de jeux en novembre dernier, le jeu est une aventure en solo à la troisième personne qui vous met sous la fourrure d’un renard roux et explore des paysages islandais dans une quête de découverte de soi.

Au cours de vos voyages, vous rencontrerez la plus folle des dames – une femelle renard spirituelle – qui se trouve également être la gardienne des aurores boréales. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, il y a beaucoup d’énigmes, de civilisations anciennes et de cachets lumineux à apprécier pendant que vous explorez la toundra.

Nous l’avons manqué sur PS4, mais tout semble plutôt apaisant et beau. Voici quelques fonctionnalités mises en évidence dans le texte de présentation officiel, suivies de quelques captures d’écran:

• Frayez-vous un chemin à travers de superbes paysages, lors d’un voyage émouvant.

• Résolvez des énigmes environnementales pour changer le monde qui vous entoure, en utilisant les pouvoirs anciens que le gardien des aurores boréales vous a accordés.

• Suivez le mystérieux renard spirituel à travers un pays laissé en ruine pour en savoir plus sur une civilisation perdue.

• Bande-son orchestrale émouvante avec 14 compositions originales.

Bien que les fans de Fox Nintendo ne veuillent peut-être pas voir sortir de son trou ce printemps, nous sommes toujours prêts à vivre une aventure calme et charmante et avec la version PS4 qui reçoit un accueil relativement positif, cela pourrait être celui à surveiller.

Je veux te ramener à la maison, haha. Je ne te ferai pas de mal, non. Tu dois être tout à moi, tout à moi … Faites-nous savoir si vous voulez ramener Spirit of the North chez vous ci-dessous.

