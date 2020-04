Un nouveau robot de caisse ciblant le stock de commutateurs en ligne stimule le marché des scalpers en Amérique du Nord

Il y a un nouvel outil open source sur le bloc et on dit qu’il est au moins “en partie” responsable des pénuries actuelles de Nintendo Switch en Amérique du Nord pour le moment. Il avertit automatiquement les utilisateurs lorsqu’un commutateur devient disponible en ligne chez des détaillants spécifiques aux États-Unis (tels que Best Buy et Walmart), puis termine le processus de paiement.

Bien que des outils comme celui-ci ne soient pas nécessairement nouveaux, celui-ci a été conçu pour cibler le stock Nintendo Switch en ligne et est un téléchargement entièrement gratuit – ce qui signifie que tout le monde peut se procurer les consoles.

Alors que Nintendo a du mal à réapprovisionner les unités aux États-Unis, il y a des groupes en ligne qui exploitent apparemment la demande actuelle pour les systèmes avec cet outil, puis les vendent pour plus de 500 USD. le Traversée d’animaux le forfait sur le thème ces derniers temps se serait vendu à plus de 750 USD.

Selon la source Motherboard (une sortie VICE), les utilisateurs partagent des conseils et “déclarent explicitement leur intention de revendre” les systèmes hybrides de Nintendo. Certains utilisateurs ont même sécurisé des commandes Switch en masse et partagé des images d’eux sur un canal Discord.

Alors que Walmart et Best Buy n’ont pas dit comment ils envisageaient de combattre ce nouvel outil, le créateur de celui-ci – simplement connu sous le nom de «Nate» – a déclaré qu’il avait été conçu comme une blague, puis qu’il avait «rapidement réalisé à quel point il était puissant»:

J’ai décidé de le faire comme une blague, mais j’ai vite réalisé à quel point cela pouvait être puissant. Mes amis et moi parlions de revendre des commutateurs Nintendo, et à un moment donné mon ami, surnommé Bird, m’a dit que je devrais faire un bot. Et nous sommes ici aujourd’hui.

Depuis que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie de coronavirus était une pandémie mondiale, la demande pour la Nintendo Switch et des jeux comme Ring Fit Adventure ont rapidement augmenté dans le monde entier. Outre la demande des consommateurs, il y a eu des ruptures de stock en raison de fermetures d’usines, et il y a également des revendeurs situés dans certaines parties du monde qui achètent des stocks dans d’autres pays.

Nintendo a publié un communiqué plus tôt cette semaine en s’excusant des pénuries mondiales et a promis que plus de stock serait bientôt disponible.

