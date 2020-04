Un nouveau RPG Bleach est maintenant disponible et vous pouvez l’obtenir gratuitement

Bleach est un anime très populaire et nous sommes sûrs qu’il y a plus d’un fan de cette série dans notre public. C’est pourquoi nous pensons que plusieurs seront heureux de savoir qu’un nouveau RPG basé sur cette série est déjà disponible. La meilleure chose est que vous pouvez le télécharger gratuitement.

Nous parlons de Bleach: Immortal Soul, un jeu pour iPhone et Android qui raconte une histoire originale qui se déroule dans le monde de l’anime. Vous y trouverez des batailles au tour par tour qui sont complétées par un système Quick Time Events qui cherche à tester vos réflexes.

Il convient de mentionner que Bleach: Immortal Soul sera plus que l’histoire qu’il racontera. Nous disons cela car il aura également d’autres modes de jeu tels que des batailles instantanées et d’autres avec des éléments de type roguelike. De plus, Oasis Games, son studio de développement, explique que vous pouvez créer une équipe avec plusieurs des personnages de la série.

Bleach: Immortal Soul offre une narration riche avec un gameplay RPG. Suivez les aventures d’Ichigo mélangées à des combats stratégiques au tour par équipe », a expliqué Ivy Lin, directrice du marketing pour Oasis Games. “Les joueurs peuvent se rappeler pourquoi ils sont tombés amoureux du manga en entrant dans un monde authentique pour combattre Hollows aux côtés de tous les personnages qu’ils connaissent.”

Comment télécharger Bleach: Immortal Soul?

Si cela a attiré votre attention, nous vous disons que Bleach: Immortal Soul est déjà disponible sur les appareils avec iOs et Android. En d’autres termes, vous pouvez le télécharger en le recherchant dans la boutique de votre téléphone portable ou en l’obtenant à partir des liens que nous vous laissons ci-dessous:

Nous vous rappelons qu’il s’agit d’un jeu gratuit. Cela signifie que, bien que vous puissiez y jouer gratuitement, le jeu vous proposera différents produits via des achats intégrés.

