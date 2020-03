Un nouveau service de streaming relançant deux émissions MTV sera lancé avec 50 émissions originales

Préparez-vous, un autre service de streaming arrive sur notre chemin. Quibi est une plate-forme cherchant à se démarquer du domaine déjà bondé des services de streaming en se concentrant sur les vidéos courtes pour l’appareil mobile.

L’application devrait être lancée avec 50 émissions originales le 5 avril. Deux des émissions, Punk’d et Singled Out, se trouvent être relancées MTV series. Chance The Rapper sera l’hôte de Punk’d, et de la bande-annonce, Megan Thee Stallion sera l’une des célébrités farcies. Keke Palmer et Joel Kim Booster accueilleront Singled Out et relieront les célibataires à un “pool de célibataires diversifiés via les réseaux sociaux”.

Il y a un certain nombre de célébrités qui auront leurs propres spectacles “de la taille d’une bouchée”, y compris Jennifer Lopez qui anime une série caritative, Chrissy Teigen qui fait sa propre interprétation de “Judge Judy” et Idris Elba dont le spectacle était probablement présenté comme, “Un homme chaud dans des voitures chaudes.”

Quibi diffusera également, ce qu’ils appellent, “des films en chapitres”. Ce sont des histoires scénarisées racontées dans des épisodes de 7 à 10 minutes. Encore une fois, de grands noms d’Hollywood apparaissent. Liam Hemsworth joue dans un thriller d’action où son personnage en phase terminale accepte de jouer à un jeu mortel afin de subvenir aux besoins de sa femme enceinte. Sophie Turner jouera dans une émission sur les survivants d’un accident d’avion qui ont réussi à sortir du désert dans lequel ils ont atterri.

Ce n’est pas tout: Quibi prévoit de publier un total de 175 émissions originales au cours de sa première année, alors attendez-vous à voir beaucoup plus de contenu déployé dans les prochains mois. L’application Quibi peut être précommandée maintenant pour 5 $ avec des publicités et 8 $ sans publicités. Le service propose également un essai gratuit de 90 jours, que vous pouvez obtenir en vous inscrivant au service via le site Web de Quibi avant le 6 avril.