Un nouveau titre Metroid et Paper Mario devrait sortir cette année via Leak

Nouveau jeu Metroid et Paper Mario en route vers le commutateur.

Zippo, membre de Sabi et membre de Reset Era, a récemment annoncé un nouveau jeu Metroid et Paper Mario en route vers la plate-forme de commutation plus tard cette année. Selon Sabi, le nouveau titre Metroid est censé ressembler à l’ancien Metroid Fusion et pourrait devenir sa suite. En ce qui concerne le jeu Paper Mario, Zippo a affirmé qu’il s’agissait d’un «retour à la forme» et qu’il serait disponible plus tard cette année.

Encore une fois, il s’agit d’informations divulguées et pas tout à fait à ce niveau officiel, alors faites-le comme vous le pouvez. Pour ma part, j’aimerais voir ces deux choses se réaliser.

Lequel de ces deux espérez-vous le plus? Assurez-vous de nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous.

Comme toujours, pourquoi ne pas vérifier et vous abonner à notre chaîne YouTube ici! Vous avez une astuce d’actualité ou vous souhaitez vous impliquer? Écrivez-nous à [email protected]

Plus: Epic Games aura 52 jeux gratuits cette année

Plus: Ninja a reçu son propre skin Fortnite

La source