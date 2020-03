Un nouveau titre Witcher est déjà en préparation

12 mars 2020 – 09h36

Un nouveau titre Witcher devrait sortir dans le sillage du très attendu Cyberpunk 2077.

C’est selon Eurogamer.PT, qui a assisté à un briefing du développeur et éditeur CD Projekt RED, au cours duquel Adam Kiciński (photo) a déclaré que la firme avait créé un concept pour le jeu. Tout comme les entrées précédentes de la série, ce sera une expérience solo, mais ce ne sera pas la quatrième entrée numérotée de l’histoire fantastique.

Kiciński a également déclaré que CD Projekt RED était désormais divisé en trois équipes de développement après le lancement de Cyberpunk 2077. L’un travaillera sur le mode en ligne de ce titre, tandis qu’un second va gérer le DLC. Le troisième commencera la pré-production de ce tout nouveau jeu Witcher.

La nouvelle d’un nouveau jeu Witcher intervient dans le sillage de la très populaire émission Netflix, qui a contribué à apporter la valeur marchande de CD Projekt au nord de 8 milliards de dollars. Le studio polonais a signé un nouvel accord avec l’auteur Witcher Andrzej Sapkowski après avoir eu auparavant un certain nombre de différences dans le passé. Bien sûr, cela laissait entendre qu’il y avait d’autres jeux Witcher en route.

Le Witcher 3 a réalisé 50 millions de dollars de revenus entre octobre 2018 et février 2020.

Editeur – PC Games Insider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le métier des jeux. Il a débuté au journal britannique MCV en 2013 et est devenu rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il a été embauché pour lancer PCGamesInsider.biz pour Steel Media avant de quitter le cabinet en octobre 2019.

Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.